Жак Энтони — об альбоме «Jaws», отдыхе на Бали и фите с Azizi Gibson

На прошлой неделе Жак Энтони выпустил свой пятый студийный альбом «Jaws», идея которого пришла к нему на Бали. По случаю релиза он заглянул в эфир STUDIO 21, где рассказал о работе над пластинкой, а также о том, как получился его фит с Azizi Gibson «Доминикана».

Об альбоме «Jaws»:

Получилось парадоксально — что это мой пятый студийник, который записан не в студии, а дома.

«Jaws» — это яркие четыре буквы, которые кажутся мне очень лаконичными и прикольными на логотипе — мне понравился сам концепт. Но я бы не стал их использовать, если бы они не являлись аббревиатурой «Jacques Anthony Wild Shark».

Когда я был на Бали, я столько времени провел в воде, пару раз заглядывал в глубину, несколько раз открывал глаза — соли много, но красиво и страшно. Если бы увидел акулу, я бы наверно не вывез, потому что это самое страшное животное в жизни. Но оно мне близко, и я бы хотел, чтобы моим тотемом была именно акула.





Об отличии «Jaws» от других релизов:

Я не задумывался, что я хочу вложить в этот релиз. Мне просто что-то хотелось показать, и я показал — как визуально, так и в тексте. С точки зрения звука, мы с Aywa воплотили то, что захотели. Обычно вопрос стоит так: зайдет, не зайдет, для чего, зачем, в тему, не в тему? А в этот раз мне было все равно. Я просто почувствовал это дерьмо на Бали, и мне захотелось его передать.

О заглавном треке:

Это единственный трек, который я придумал под идею (после того, как вся концепция была готова). Как Marvel, которые делают свои тизерные истории. Я думал, что нужен трек, который не полностью раскроет все звучание альбома, а будет намекать на него.

Об обзорах на треки:

Я недавно наткнулся на одного чела в YouTube, который делал обзор на трек «Jaws». Он остановил на том месте, где я говорю: «Больной психопат, твою мать, Джим Джонс/ Яблоко Адама — мое лого, Стив Джобс/ Кровь и вода, я на экране как “Jaws”». Он нажал на паузу и сказал: «Что-то я не понял. Почему он говорит, что он на экране как пасть?». И я подумал: «Сколько же людей не понимают, что мы вообще базарим!». И они считают нас полными даунами. Мне так хотелось позвонить ему и сказать, что «Jaws» — это название фильма, бро!

О фитах:

У меня на альбоме три фита. Один из них с моим другом из Лос-Анджелеса, который по происхождению русский. Не так давно он впервые побывал в России, месяца три или четыре назад. Он залетел к нам, и мы сделали много крутых треков. Среди них есть трек на английском, где мой куплет на французском. Зовут его Atikin — это Nikita, но наоборот.

Еще там есть фит непосредственно с Aywa (продюсером), где впервые зазвучал его голос. Он делает классные хуки.

Третий фит — c Azizi Gibson — только для подписчиков Apple Music.

О создании альбома:

На альбом ушло в целом четыре месяца. На релизе нет треков, которые писались долго, исключение — фит с Azizi Gibson. Сначала я сделал его с одним артистом, потом его куплет туда не вписался, не подошел под концепт. Я долго думал, что с ним делать. А потом я сходил на концерт Azizi, а на следующий день после концерта мы пошли в студию и сделали трек.

Я не понимаю, когда звонят незнакомые люди и просят сделать фит. Мне нравится, когда фиты появляются спонтанно. Саня дружит с подругой Azizi, и в любом случае они приезжали в Москву, им надо было почиллить, и все состыковалось.

О рэпере Leavemealone:

Мы переписывались с чуваком, которого сбайтил Big Baby Tape, и решили сделать трек. Но я не знал, что это он. А потом я показал своему продюсеру Aywo какие-то треки, и он объяснил мне, кто это. Я не знаю, о чем будет совместный трек, мне просто хочется сделать прикольный звучок.

О клипах:

Я пока в процессе понимания того, какой я вижу визуализацию альбома. Клип на трек «Мессенджер» уже в процессе создания, даже на постпродакшене. Там будет стритовая эстетика — мне захотелось вернуться в 2016 год и сделать что-то дворовое. Мне помогали ребята из Одессы, которые снимали клип для Sorta.

О треке «На прочность»:

Это тот трек, с которого начался альбом «Jaws». Когда я прилетел на Бали, я понял, что тут что-то новенькое — новый воздух, новые люди, всё по-другому, и сразу пошел процесс. И это, собственно, первый трек, который от начала и до конца написался.

Там были прекрасные условия — бассейн, солнце, всё зеленое, и ты сидишь на ублюдской Bluetooth-колонке, которая садилась каждые сорок минут. Я увидел бит Codeine Boy и подумал, что именно с его битом я выстрелил в первый раз (трек «Бездыханным»). Решил следовать традиции и взять на первый трек его лиричный бит.

Об Oxxxymiron:

Мы с ним давно не общались, но тем не менее, до меня временами доносятся приветы от него. Типа: «Мирона видел вчера, он передавал тебе привет». Я уже столько раз терял телефон, менял номера — короче, сложно. И ему позвоню, а у него уже новый номер. Нет такого, что мы нацелены сделать что-то вместе, но если получится, то получится.

О планах:

Лучше не ждите от меня ничего в этом году, а то я боюсь превзойти все ожидания. А если серьезно, то ждите в этом году тур, мерч, охренительные концерты — 5 ноября в Питере сольник, 22 ноября — в Москве. Но самое ближайшее — 15 июня я выступаю на фестивале Encore с треками с альбома. Очень люблю Encore, на мой взгляд, это самая ламповая тусовка из всех, что более-менее на слуху.