J. Cole станет исполнительным продюсером альбома Young Thug

«Я решил чаще говорить фитам «да», выходить из зоны комфорта», — рассказал J. Cole в интервью XXL. И теперь, после прорывного альбома «KOD», получившего платиновую сертификацию без единого гостя в треклисте, Джермейн принялся за коллаборации. Сначала он записал совместки с такими исполнителями как 6LACK, Offset, 21 Savage и JID, а затем анонсировал масштабный проект «Revenge of the Dreamers 3» под эгидой своего лейбла Dreamville Records — релиз был записан за 10 дней при участии более сотни продюсеров и артистов.

J. Cole решил на этом не останавливаться: согласно изданию Complex, он выступит исполнительным продюсером нового проекта Young Thug «Mood».

Как ни странно, «Mood» станет первой студийной работой музыканта — предыдущие релизы Тага выходили как микстейпы. В 2019 году атлантский авангардист обещает дать жару: он заключил выгодную сделку с лейблом Cash Money Records, постепенно решает проблемы с законом и не забывает тизерить новый материал. Похоже, он не шутил, когда говорил, что «мечтает получить 20 Грэмми».