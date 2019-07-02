J. Cole анонсировал дату выхода «Revenge of the Dreamers III»

В прошлом году J. Cole получил платину за альбом «KOD» без фитов, а в 2019 решил удивлять коллаборациями. Помимо единичных совместок с Offset, 21 Savage и 6lack, в январе он организовал масштабные студийные сессии в Атланте. В итоге десять дней усердной работы вылились в проект «Revenge of the Dreamers III», в записи которого поучаствовало более 100 артистов и продюсеров.

От подписантов лейбла Коула Dreamville Records (JID, Earthgang, Bas, Cozz, Ari Lennox) до трэп-звезд вроде Smokepurpp и Lil Baby — альбом следует концепции «рэп-лагеря», собирающего разных музыкантов для создания масштабной пластинки. «В каждой комнате была своя энергетика: постоянно приходили продюсеры, рэперы, певцы, менеджеры. Заходишь в одну, а там делают трэп, во второй — R&B, а в третьей — соул. Никогда не угадаешь», — рассказывает видеограф Чейз Фейд о записи «ROTD 3».

Проект выйдет 5 июля, а вчера на стриминговых сервисах появилось два новых сингла — «Costa Rica» (Bas, JID, Ski Mask The Slump God, Smokepurpp, Guapdad400, Reese La Flare, Buddy, Jace & Mez) и «Lambo Truck» (Cozz, Reason & Childish Major).