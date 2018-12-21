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J. Cole поддержал 6ix9ine на новом альбоме 21 Savage

J. Cole поддержал 6ix9ine на новом альбоме 21 Savage

Сегодня ночью 21 Savage выпустил свой второй студийный альбом под названием «i am > i was», в списке гостей — Childish Gambino, Offset, Schoolboy Q и J. Cole. Куплет последнего можно найти на открывающем треке «a lot». Для большинства фанатов Коула стало неожиданностью, что он зачитал про Текаши, напомнив всем про его сложную ситуацию и призвав помолиться за него: «Помолитесь за Текаши, потому что они хотят, чтобы он гнил в тюрьме/ Я вижу, как он лежит в камере на раскладушке/ Рассказывая, как он добился успеха/ И размышляя, стоило ли оно того».

«Pray for Tekashi, they want him to rot

I’m picturing him inside a cell on a cot

Flaunting on how he made it to the top

Wondering if it was worth it or not».

Текаши проходит по пяти эпизодам, связанным с рэкетом, ограблениями и покушением на убийство в составе преступной группировки. Если рэпера признают виновным хотя бы по двум пунктам, ему грозит пожизненное заключение. Суд назначен на 4 сентября следующего года.

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