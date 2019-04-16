Трек J. Cole «Middle Child» стал первым мультиплатиновым синглом в 2019 году

J. Cole нечасто балует фанатов новыми релизами, и «Middle Child» — единственный сингл, выпущенный им в этом году. На днях продажи трека официально превысили отметку в два миллиона экземпляров, благодаря чему «Middle Child» получил мультиплатиновый статус. На сегодняшний день это самый продаваемый сингл 2019 года.

Что касается ближайших планов Коула, скоро он должен выпустить масштабный проект «Revenge of the Dreamers III». Это альбом-компиляция от артистов лейбла Dreamville Records, релиз которого ожидается в апреле. Кроме того, J. Cole станет продюсером грядущего альбома Young Thug и запишет релиз с Дрейком. На прошлой неделе он появился на одном из концертов Дриззи с треком «Middle Child», после чего канадец сказал, что ему не терпится снова поработать с J. Cole.