J. Cole больше не будет записывать фиты

Недавно J. Cole выпустил совместный трек с легендарной нью-йоркской группой Gang Starr — «Family and Loyalty». После этого фронтмент Dreamville написал в твиттере, что для него было честью работать с DJ Premier, но этот фит — финальный в его карьере.
На протяжении последних 9 лет J. Cole выпустил огромное количество совместок, при этом его сольные альбомы, записанные без единого фита, занимали лидирующие позиции в чартах. Так произошло с пластинкой 2014 года «2014 Forest Hills Drive», «4 Your Eyes Only» 2016 года и последним альбомом «KOD», вышедшем в прошлом году.
Отказ от коллабораций — неожиданный ход со стороны J. Cole, который в совместном сингле с 21 Savage («A Lot») читал, что любой трек с его участием становится успешным. Скорее всего, такое заявление Коула означает, что он начал работу над новым проектом и планирует сосредоточиться на нем.
В июле артисты лейбла J. Cole выпустили масштабный альбом-компиляцию «Revenge of the Dreamers III».
This a honor to be on this song. NEW Gang Starr
This is the last feature you’ll hear from me. Thank you to everybody I got to work with during this run. @REALDJPREMIER This song a classic, thank you. RIP GURUhttps://t.co/MMBI5Z2Fcq
— J. Cole (@JColeNC) 20 сентября 2019 г.