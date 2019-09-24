J. Cole больше не будет записывать фиты

Недавно J. Cole выпустил совместный трек с легендарной нью-йоркской группой Gang Starr — «Family and Loyalty». После этого фронтмент Dreamville написал в твиттере, что для него было честью работать с DJ Premier, но этот фит — финальный в его карьере.

На протяжении последних 9 лет J. Cole выпустил огромное количество совместок, при этом его сольные альбомы, записанные без единого фита, занимали лидирующие позиции в чартах. Так произошло с пластинкой 2014 года «2014 Forest Hills Drive», «4 Your Eyes Only» 2016 года и последним альбомом «KOD», вышедшем в прошлом году.

Отказ от коллабораций — неожиданный ход со стороны J. Cole, который в совместном сингле с 21 Savage («A Lot») читал, что любой трек с его участием становится успешным. Скорее всего, такое заявление Коула означает, что он начал работу над новым проектом и планирует сосредоточиться на нем.

В июле артисты лейбла J. Cole выпустили масштабный альбом-компиляцию «Revenge of the Dreamers III».