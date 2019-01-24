J. Cole диссит Kanye West (но это не точно)

J.Cole выпустил свой первый трек в 2019 году — «Middle Child». В нем он раздал респекты баскетболисту Леброну Джеймсу и своим коллегам — Kodak Black, 21 Savage и особенно Drake (ему в песне присвоен статус легенды): «Я снова надел Rolex, которые подарил мне Дриззи ещё в те времена, когда все в рэп-игре говорили, что две легенды не смогут сосуществовать». Далее J. Cole заговорил о бифах, которые возникают на пустом месте: «Я никогда бы не стал начинать биф только потому, что мои альбомы хуже продаются, просто чтобы продать свои новые кроссовки». Фанаты сразу увидели в этих строчках дисс на Канье, который не так давно повздорил с Дрейком.

Это не первый раз, когда J. Cole упоминает Ye в своих треках. В сингле 2016 года «False Prophets» он говорит о неком человеке, который раньше был героем, а потом окружил себя фейковыми женщинами и людьми, которые во всем с ним соглашаются. Тогда фанаты предположили, что речь шла о мистере Уэсте и семье Кардашьян.

В интервью с Charlamagne tha God в 2018 году Канье рассказал, что J. Cole систематически диссит его в своих треках на протяжении нескольких лет. Тем не менее, спустя несколько недель Ye выложил скриншот четырехминутного разговора с Коулом и подписал его фразой: «Мы помирились».