J. Cole и другие артисты лейбла Dreamville в клипе «Sacrifices»

«Sacrifices» — финальный трек с альбома-компиляции лейбла J. Cole Dreamville — «Revenge of the Dreamers III». Кроме самого Коула, к нему приложили руку Saba (чикагский артист, который делает лиричный хип-хоп с сильным влиянием джаза), Smino (лидер коллектива Zero Fatigue, комбинирующий хип-хоп и соул), а также атлантская группа Earthgang (любители вдумчивой лирики и экспериментов с фанком).

Альбом «Revenge of the Dreamers III» вышел в начале июля и дебютировал на первой строчке чарта Billboard. Как недавно сообщил президент Dreamville Ibrahim Hamad, у релиза скоро появится делюкс-версия. Накануне выхода пластинки артисты выпустили документальный фильм о создании альбома.