Iroh — об альбоме «Произносится Айро», распаде Sabbat Cult и потере голоса

Iroh — участник объединения Glam Go Gang!, недавно выпустивший альбом «Произносится Айро». В эфире STUDIO 21 он рассказал о новом релизе, распаде Sabbat Cult, треке «Кремовый пирог», шутках про русский рэп в твиттере и многом другом.

Об обложке альбома «Произносится Айро»:

Это гетто-тоннель с обычной отсылкой, что есть свет в конце тоннеля. Но пол необычный, это абстрактный лабиринт, и этот эмбрион символизирует то, что я в начале своего извилистого пути. Альбом рассказывает, что было до того, как я оказался здесь.

Альбом «Произносится Айро» — это отдушина. Я попробовал все, что хотел: у меня там есть тречок, где я ушел в блюз, более веселые треки, где-то я спел. Теперь я знаю, что я могу.





О начале карьеры рэпера:

Это было лет шесть назад. Мы с ребятами из команды — я, GONE.Fludd, Cakeboy, Flipper Floyd — решили, что будем MC. Это все было в Тучково — это такое Подмосковье, не очень хорошее. Потом мы потихоньку оттуда перебрались. Сначала мы собрали Sabbat Cult, делали жесткий рэпчик, но в итоге нам это надоело, потому что это был мрачняк. Хочешь сделать другую песню и понимаешь, что люди этого не выкупят. Мы общались, потом немного недопоняли друг друга, и Sabbat распался. Потом просто делали то, что хотелось, и создали еще один гэнг — Glam Go Gang! Теперь у нас вообще все на мази.

Во времена Sabbat Cult у меня была другая жизнь, я учился в институте, получил два высших образования, сходил в армию, даже успел поработать на работе. Но это была демоверсия рэп-игры.

О ближайших релизах:

У себя в to do-листе я написал, что хочу сделать блюзовый релиз. Ясное дело, что я не смогу сделать настоящий блюз, это будет все равно смешано с рэпом, с моим восприятием, но что-то в этом ключе.

Осенью у меня будет тур, и к этому времени я хочу сделать релиз с классным рэпчиком, потому что на этом релизе я уже напелся.

Клипы обязательно будут, хочу визуализировать одну песню с «Произносится Айро». К осени релиз, и летом, возможно, еще один релиз.

О треке «Кремовый пирог»:

Этот трек понравится тем, кто знает, что такое «Кремовый пирог». У ZZ Top есть трек «Pearl Necklace», и я слышал историю, как одна девушка в детстве очень любила эту песню и узнала, о чем она, только когда повзрослела. И это ее порвало. Мне это очень понравилось, и я решил сделать референс на «Кремовый пирог».

Когда трек вышел, я палил комментарии и угарал. Мне понравилась шутка, что чел подошел к маме и спросил, что это значит, а она дала ему подзатыльник.

Об отношении к алкоголю:

Это мои самые стабильные отношения, моя слабость. Но, конечно, нельзя пить, алкоголь — это очень плохая штука. Я уверен, что трезвым все делается гораздо круче.

О женском рэпе:

Вчера мы сидели с другом и чекали Alyona Alyona — огнеметный флоу, она супермолодец. Но мне нравится более женственная музыка, когда они поют сладкими голосами. Мне нравится женский R&B, а рэп я люблю мужской.

О русском рэпе и твиттере:

Меня веселят все тенденции в современном русском рэпе. Я считаю, что юмор — это очень крутая штука, без которой все становится неинтересным. Поэтому я люблю порофлить. Недавно была тема про девушку-блогера, которая попросила бартерную рекламу, и ее отшили. Я пошутил: «Здравствуйте, я рэпер, дайте мне травки, и я буду читать про нее рэп». Обычные банальные рэперские темы.

О вдохновении:

Иногда ты ловишь вдохновение и не можешь оторваться, но если такого нет, мы джемим с пацанами, записываем демки, придумываем что-то. В обоих случаях мне одинаково приятно получать финальную крутую версию.

Об отмененном концерте:

Я попал в не очень приятную ситуацию — никогда в такие не попадал, даже у врачей-то и не был, только медосмотр в армию проходил. А тут на концерте GONE.Fludd в Stadium я, оказывается, повредил себе связки. А еще я часто гонял на репетиции, когда готовился к своему концерту. На следующей репетиции после концерта я опять потерял голос, и ребята погнали меня к врачу. Она мне сказала, что в ближайший месяц никаких больших напрягов не должно быть, иначе я потеряю часть связок. Я буду выступать через месяц на концерте Cakeboy. Но самое главное, что у меня будет тур осенью где-то на 25 городов.