Индаблэк и Райда — про Musica36, афробит и любимых MC

Индаблэк рассказал, как попал на лейбл Скриптонита и почему ему комфортнее быть частью объединения. Райда поделился планами на оставшуюся часть 2021 года и анонсировал финальный альбом трилогии «Love Story».

О вдохновении и карантине

Райда: Когда ты занимаешься творчеством, ты находишь позитивные вибрации и счастье внутри себя. Ты должен быть полноценной личностью. У меня большой опыт в жизни, я могу рассказывать старые истории. Плюс каждая встреча, каждый прожитый миг может подарить новую эмоцию и настроение. Ищите прекрасное в простом, как это делаю я.

Все сидели дома, писали треки, биты, и скоро всё выйдет. Конечно, много отфильтровали, многое перенесли и так далее, но скоро будет нечто.

О переезде в Москву

Индаблэк: Скоро будет полгода, как я переехал. Кайфово, много работы, все происходит очень быстро, мне нравится.

В Москве у людей абсолютно другой менталитет, настроение чуть хуже, особенно на контрасте с Одессой, где я в последнее время жил — там люди более открытые. К тебе может подойти любой человек и пообщаться. Но я открытый сам по себе, поэтому даже здесь могу подойти к любому и поговорить, если мне понравится цвет его шнурков.

Вообще, я люблю перемещаться, выходить из своей зоны комфорта, тогда всё меняется, музыка в том числе.

О любимом МС

Индаблэк: Эминем. Как-то пацаны со двора принесли кассету «The Eminem Show» — у нас был кассетный плеер с двумя входами для наушников, я ещё застал это время. Это было по кайфу, мы слушали вчетвером, каждому по одному наушнику. Я был в шоке, с этого альбома для меня начался хип-хоп. Потом был Фифти — «Get Rich or Die Tryin’».

Но вообще я стараюсь делать и слушать разную музыку, поэтому любимого исполнителя у меня нет.

О жанрах

Индаблэк: Если говорить о моей музыке, то это свободный разгон. Мне нравятся все жанры, но сейчас мои треки теснее всего связаны с попом и рэпом.

Райда: Я обожаю афробит. Если выделять пятерку моих любимых жанров, то он в неё точно войдёт. Сейчас безумное количество людей из той же Нигерии приехали в Штаты и мутят афробит. Хотя им даже в Штаты не надо ехать, чтобы взрывать. Отличный пример — Burna Boy.

В России афробит вряд ли станет народной музыкой, потому что «Владимирский централ, ветер северный» не скоро прекратит играть из всех динамиков. Тем не менее, молодежь из СНГ сейчас в первую очередь слушает американскую актуальную музыку и афробит.

Если говорить о моей музыке, то афробит — одна из частей комбинации, которую я бы хотел применять. Она будет состоять из разных элементов, включая афробит, дэнсхолл, регги, хаус и так далее. Если бы меня попросили охарактеризовать мою музыку, я бы сказал, что она легкая и жизнерадостная. Вот и всё, без привязки к жанрам.

Об увлечениях вне музыки

Индаблэк: Если бы не музыка, я бы занимался дизайном. Я дизайнер изначально — все обложки себе делаю сам и планирую продолжать.

Сначала я создавал обложки для той музыки, которая мне нравится. Просто в фотошопе сидел, часами разбирался, делал альтернативные варианты. А потом начал скидывать ребятам — например, Jeembo, ещё в 2012, наверное. Иногда я кастомизирую одежду, делаю моушн-дизайн, анимированные обложки.

Для меня это равносильное творчество. Я делаю это, чтобы отвлечься от музыки, помогает абстрагироваться. Но если я бы гнался за бабками, то я бы занимался не дизайном, определенно, там нет больших денег. Я бы писал код.

Райда: Если бы не музыка, я был бы фермером — выращивал бы растения и животных. Я люблю мясо, ковыряться в земле — славянские корни, куда от них деться. А ещё я с Казахстана, то есть у меня есть и другие корни — животноводские. Я был бы сто процентов фермером, у которого есть кукуруза, картошка, коровы, лошади и овцы.

О работе над треками

Райда: Есть ребята, которые делают музыку экспромтом. Садятся, записывают трек, сводят и выпускают. Мы, может, уже старые для этого, мы по-другому делаем. Мы запишем демку и ходим слушаем везде, потом вносим какие-то правки. Исправляешь, пока не будет что исправить. Тут речь не о перфекционизме, который переходит в прокрастинацию. Нет, это плохо. Просто наступает момент, когда ухо уже ничего не режет — тогда надо передавать дальше на сведение или на продакшн. Есть еще такая тема, что сведение нельзя закончить. Его можно только прекратить.

Есть люди, которые ни в коем случае не будут что-то переделывать. Они будут драться, ругаться, материться, обижаться, оскорблять тебя, но не будут переделывать. У нас другая история, мы можем и с нуля написать.

Индаблэк: Мы с Палагиным все делали вместе. Я приезжал к нему на месяц, мы садились у него дома и просто с нуля всё писали. Кстати, очень быстро, там на один трек уходило несколько часов.

О сотрудничестве с Musica36

Индаблэк: В октябре мне позвонили с Musica36 и предложили приехать в Москву. Оказывается, Олжас (менеджер — прим. ред.) ехал в машине и наткнулся у Юрика 104 на репост видоса из Одессы, где я выступаю. У меня там забита спина, большой дракон. Он открыл, посмотрел и такой: «Вау». Потом он показал это Адилю. Они сказали: «Мы где-то видели этого пацана». Они действительно приезжали в Киев на съемку «3×3» и мы пересекались. Ну и они решили: «Давайте его привезём». Так это и произошло.

После того, как я попал на Musica36, я стал более продуктивным. Сейчас я могу больше заниматься вопросами имиджа, больше времени уделять написанию текстов. Это действительно химия, все звукорежиссеры, вся команда, каждый занят своим делом, все очень сплоченно, быстро, качественно. Я думаю, что результат не заставит себя ждать.

О планах на оставшуюся часть 2021

Индаблэк: Я хочу подтянуть визуальную составляющую, мне очень этого не хватает.

Райда: У меня выйдет альбом — завершение трилогии. Возможно, я вернусь к ней потом. Ещё у меня есть один очень коварный план. Он звучит так: я хочу выпустить большой бутлег, треков минимум двадцать, а может быть и двадцать четыре. Это будет латино, реггетон в первую очередь. Он будет уличный, и там будут подниматься другие темы, нежели вечеринки, девушки, — они тоже будут, конечно, но более грубовато. Но тот посыл, который я бы хотел вложить, немного более серьезный. Возможно, там будет больше моих мыслей относительно моей жизни.