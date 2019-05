«IGOR» — слушаем новый альбом Tyler, the Creator

«IGOR» — первый альбом Тайлера со времен выхода «Flower Boy» в 2017 году. В списке гостей — Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Al Green и Kanye West, чей голос можно услышать на «Puppet».

В песне «I Think» Тайлер делает отсылку к фильму «Назови меня своим именем»: «And I wish you would call me by your name ’cause I’m sorry» (И мне бы хотелось, чтобы ты назвал меня своим именем, потому что мне очень жаль). Ранее Тайлер упоминал Тимоти Чаламета (актера, сыгравшего в фильме главную роль) в сингле «OKRA».

Выход альбома «IGOR» предварялся серией коротких видео — «IGOR’S THEME», «WHATSGOOD», «a boy is a gun» и «NEW MAGIC WAND». А вчера Тайлер написал в твиттере, что на его новом релизе не стоит искать рэп, и вообще лучше не строить никаких ожиданий.

В прошлом году Tyler, the Creator выпустил несколько синглов (включая «OKRA») и EP «Music Inspired by Illumination & Dr. Seuss’ The Grinch».