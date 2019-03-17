Фанаты обвинили Iggy Azalea в байте

Новый клип Iggy на песню «Sally Walker» навел немало шума в сети. И виной тому вовсе не появившаяся в ролике компания трансвеститов и не тверк на похоронах. Все намного проще: зрители заметили сходство бита с хитом Cardi B «Money».

Но не стоит торопиться обвинять Азалию в воровстве. Во всем виноват продюсер трека JWhiteDidIt, который решил продать два практически идентичных инструментала Cardi и Iggy. Позже J. White подтвердил информацию в твиттере и признался, что ему не терпится сделать mash-up из этих двух треков.

Похожий синтезатор встречается и в песне Кендрика Ламара «HUMBLE.». Остается только гадать, кто использует его в следующий раз.