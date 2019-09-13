i61 — о новом релизе «HI LYTE»

i61 выпустил мини-альбом «HI LYTE» — сборник разных по смыслу, но похожих по вайбу песен из лета 2019 с фитами Boulevard Depo и Devika Shawty. В этот раз он решил отойти от Вселенной Shelby, которая в скором времени пополнится арт-буком и коллекцией одежды. Вот что сам Федя рассказал STUDIO 21 о новом релизе:

«В основу «HI LYTE» легла минимальная концепция: приятное звучание для того, чтобы оторваться от земли и немного полетать над ней. Я вдохновлялся исключительно жизненными приколами, в частности, летом 2019: новыми местами, людьми и действиями. Дизайном и архитектурой в музыке.

Что касается продакшена, я работал с молодыми пацанами YUN и HOME COMPUTER 2600. Они помогли с легким трэп-звучанием, у Полины Девики получился приятный фанк, и Ray Qwa добавил мощности. В общем-то, тут все сбалансировано.

По поводу визуализаций, мы подбираемся к одному проекту. Идей всегда куча, сейчас мы отбираем самые нормальные, чтоб снять следущий клип».

Кроме того, в недавнем интервью «Афише Daily» i61 рассказал, что начал работать над комиксом («Например, сейчас у меня цель — нарисовать комикс за лето. У меня пока готовы шесть страниц, а должно быть 50. Я буду весь август рисовать его и выпускать в сентябре»). По его словам, проект находится на финальной стадии:

«Сейчас, из-за наступившего времени концертов, я медленнее рисую, но комикс уверенно движется к финалу, это будет бешеная штучка. История про путешествие».





На прошлой неделе i61 выпустил экранизацию песни «Breakdown» с финальной части трилогии «Shelby», вышедшей в прошлом году. Над видео работал режиссер Антон Рева, ранее сотрудничавший с группой Мальбэк и Сюзанной.