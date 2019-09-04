i61 вернулся с клипом «Breakdown»

«Breakdown» — трек с финальной части трилогии «Shelby», вышедшей в прошлом году. Над видео работал режиссер Антон Рева, ранее сотрудничавший с группой Мальбэк и Сюзанной. Вот что i61 рассказал об этом клипе в недавнем интервью «Афише Daily»:

«За основу мы взяли сонный паралич: когда человек просыпается и не понимает, во сне он или нет. И там все образы мои: чувак в белой маске, чувак в маске волка, чувак-психопат — все в черных коридорах. Мы снимали клип в большом ангаре, сами все делали, натягивали ткань 10×10 метров — это было жестко. Это был мой день рождения, а я на стройке весь день тусовался. Сложно объяснить сюжет, если таковой есть. Это просто очень красивый и, наверное, самый мой лучший клип».

Видео «Breakdown» — часть большого проекта по мотивам вселенной «Shelby», куда также войдут арт-бук и коллекция одежды.