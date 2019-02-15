В родном городе Travis Scott построят парк Astroworld

Travis Scott, оставшийся без статуэток на последней церемонии «Грэмми», получил очередную награду от хьюстонских властей (осенью прошлого года День Astroworld — 18 ноября — стал официальным праздником в Хьюстоне). В этот раз концерт Трэвиса в местном Toyota Center был прерван выступлением мэра Сильверстра Тернера, который торжественно вручил Скотту ключи от города. Он также заявил, что благодаря Трэвису в Хьюстоне начнется строительство нового парка развлечений, который заменит жителям закрывшийся в 2005 году Six Flags AstroWorld.

Ранее Скотт рассказывал, что на последний альбом его вдохновил одноименный хьюстонский парк развлечений, закрывшийся, когда он был еще ребенком. По словам Трэвиса, этой пластинкой он хотел «вернуть радость в родной город». Кроме того, он пообещал поддерживать местную молодежь во всех начинаниях, связанных с творчеством и образованием.