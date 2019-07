Краткая история хоррор-семплов в хип-хопе

Сайт Pitchfork опубликовал материал о том, как хип-хоп-артисты много лет используют семплы из фильмов ужасов. В списке тех, кого вдохновляли хорроры, не только представители олдскула (Busta Rhymes, Nas, Three 6 Mafia), но и новое поколение рэперов, включая A$AP Rocky и Travis Scott.

Перевод: Николай Неверов

Если вам когда-нибудь доводилось смотреть фильм ужасов с выключенным звуком, то вы, наверняка, представляете насколько велика роль саундтрека в создании необходимого саспенса. Неудивительно, что уже довольно давно рэперы используют семплы из популярных хорроров, ведь всего несколько нот могут построить в сознании слушателя самые пугающие образы из культовых кинокартин. Мы постарались собрать всех исполнителей, которые в своем творчестве использовали семплы саундтреков и фрагментов из фильмов ужасов — от ветеранов хоррор-кора в лице Geto Boys и Three 6 Mafia до сегодняшних рэп-звезд A$AP Rocky и Travis Scott. Поехали!

«Chuckie» — Geto Boys (1991)

Семпл: Диалог из фильма «Детские игры» (1988, режиссер Том Холланд)

Geto Boys никогда не стеснялись быть жесткими, чрезмерно прямолинейными и пугающими в текстах. Поэтому совершенно неудивительно, что именно хьюстонский коллектив одним из первых обратил внимание на музыку из слэшеров и криминальных триллеров, которые буквально пропитаны кровью и ужасом. В своем фристайле «Chukie» Bushwick Bill вдохновляется образом очаровательной куклы-убийцы из фильма «Детские игры». Учитывая, что и у Чаки, и у старины Bushwick были проблемы с правым глазом, подобные сравнения уже не кажутся случайными. «Наполовину — Чаки, наполовину — Bushwick», — читает Билл перед тем, как поведать слушателю о своем привычном дневном рационе (головы мертвецов, лягушачьи лапки, собачьи мозги). Версы солиста Geto Boys переплетаются с фрагментами диалогов из легендарного слэшера конца 80-х. И конечно же, не обошлось без той самой фразы: «Привет, я Чаки. Не хочешь поиграть?». Правда, до сих пор непонятно, почему в названии трека «Chucky» написано с ошибкой.

«Ready or Not» — The Fugees (1996)

Семпл: Enya — «Boadicea», cаундтрек к фильму «Лунатики» (1992, режиссер Мик Гаррис)

«Ready or not» начинается с вокала, который чем-то напоминает густой туман, медленно покрывающий темное озеро. Обладательницей этого голоса является не кто иная, как королева ирландского нью-эйджа Enya. В 1987 году её песня «Boadicea» стала вступительным саундтреком к «Лунатикам», одной из первых экранизаций Стивена Кинга. The Fugees удалось придать семплу еще более мрачный оттенок: в синергии со строчками из «Ready or Not Here I Come» бессмертных the Delfonics трек мог стать одной из самых жутких песен о любви, наравне с «Every Breath You Take» группы The Police. И все же, к нашему с вами счастью, Лорин, Вайклеф и Прас придали тексту большей остроты и превратили композицию в зловещую угрозу врагам и ненавистникам.

«Gimme Some More» — Busta Rhymes

Семпл: Бернард Херрманн — тема «Psycho» к одноименному фильму (1960, режиссер Альфред Хичкок)

Бит трека «Gimme Some More», который спродюсировал DJ Scratch, строится на коротком лупе фрагмента из темы «Psycho» для одноименного шедевра Альфреда Хичкока. В рассматриваемом семпле делается акцент на убаюкивающе протяжные струнные, нежели на резкие смычковые, с которыми ассоциируется та легендарная сцена в душе. «Gimme Some More» не вселяет страх и вряд ли вообще может кого-нибудь напугать, хотя, стоит признать, сопровождающий его видеоряд можно назвать… тревожащим. Под стать сюрреалистичному вайбу композиции, клип повествует о кислотном сне, в котором маленький мальчик (прим.ред.: судя по всему, сам Busta) превращается в гремлина. И это еще одно бонусное очко Busta за отличный хоррор-кроссовер.

«Self Conscience» — Prodigy (ft. Nas) (2000)

Семпл: Mike Oldfield — «Tubular Bells — Part 1», фильм «Изгоняющий дьявола» (1973, режиссер Уильям Фридкин)

Несмотря на то, что в фильме «Изгоняющий дьявола» используется лишь фрагмент композиции «Tubular Bells — Part 1» Майка Олдфилда, она обрела свою популярность именно в качестве саундтрека к картине У. Фридкина. (Еще менее вероятно, что композиция «отдаленно напоминает» какую-то эпическую рождественскую мелодию из репертуара Trans-Siberian Orchestra.) С тех пор вступление «Tubular Bells» стало не просто гимном хоррор-индустрии, но и популярным хип-хоп-семплом (обязательно послушайте оммажи Mr. Lif и El-P, Three 6 Mafia, Tech N9ne и так далее). Однако на бите Infinite Arkatechz для трека Nas и Prodigy семпл используется вовсе не для того, чтобы нагнетать обстановку. Скорее, он создает атмосферу для личного рассказа о конфликте со своим внутренним компасом.

«Lolli Lolli (Pop That Body)» — Three 6 Mafia (ft. Project Pat, Young D & Superpower)

Семпл — John Carpenter — «Halloween Mafia», фильм «Хэллоуин» (1978, режиссер Джон Карпентер)

Из треков Three 6 Mafia, в которых засемплированы саундтреки к фильмам ужасов, можно было составить отдельный топ. Во многом из-за любви Juicy J и Project Pat к хоррорам, леденящие душу семплы из кровавых триллеров стали визитной карточкой Мемфиса. Для одного из своих лучших рэп-кроссоверов, который начинается со строчек: «Лолли-лолли-лолли-лолли/ Покажи, как ты танцуешь» — Three 6 использовали быструю клавишную партию из фильма Джона Карпентера и ускорили ее еще сильнее, так, чтобы она была похожа на рингтон для мобильного телефона.

«Days Before Rodeo: The Prayer» — Travis Scott (2014)

Семпл: Philip Glass — «Music Box (opening theme)», фильм «Кэндимэн» (альт. название «Леденец», 1992, режиссер Бернард Роуз)

Вступительную тему Филиппа Гласса для слэшера «Кэндимэн» не обошли стороной многие рэперы, среди них: Big Sean, Lil Jon и Lil Wayne , — но большего внимания заслуживает именно композиция Travis Scott. Используя этот семпл, уроженец Хьюстона пытается с первого трека создать омерзительно вязкую атмосферу на его релизе «Days Before Rodeo», придать своему образу угрожающие нотки. Ускорив семпл, Wondargul заставил звучать орган совершенно по-другому. Так, будто он передает вайб форсированной похоронной процессии. В припеве Скотт, как бы противопоставляя себя протагонисту «Кэндимэна», читает: «Чел, я могу быть где-то рядом, я безумец, я слежу за тобой на улице, на ферме, даже в твоем домике у озера».

«Telephone Calls» — A$AP Rocky (ft. Playboi Carti, Tyler the Creator and Yung Gleesh) (2016)

Семпл: Goblin — «Suspiria» из одноименного фильма (1977)

Для того, чтобы достичь настолько запитченного и от этого еще более пугающего звучания в своей композиции «Suspiria», Goblin использовал клавишный инструмент челеста. Ее же, кстати, можно услышать в «Танце феи Драже» (балет П.И.Чайковского «Щелкунчик»). Джоинт «Telephone Calls» полностью раскрывает всю гибкость звучания челесты и очень уместно превращает семпл Suspiria в нечто похожее на мелодию телефонного звонка. По сравнению с более ранними работами таких рэперов как Cage, Raekwon и Goshtface Killah, трек Rocky выглядит как наиболее уместное и умелое использование семпла. И это очередное доказательство того, что никогда не стоит пренебрегать классикой хоррор-индустрии.