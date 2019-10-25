Хаски выпустил клип на песню «Заново»

«Заново» — один из старых треков Хаски, вышедший на альбоме 2017 года «Любимые песни (воображаемых) людей». Клип на него создан арт-группировкой «Атака 51» (авторами недавнего видео «Седьмое октября») с помощью компьютерной графики. В финале клипа звучит минутный фрагмент из новой песни «Люцифер», которая должна была появиться на так и не вышедшем альбоме «Евангелие от Собаки».

В июле состоялась премьера фильма «Люцифер», который сам Хаски назвал «спекулятивным документальным кино». В нем артист рассказывает о том, что происходило в его жизни на протяжении последних нескольких лет и почему он передумал выпускать уже записанный альбом.