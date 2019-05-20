Hash Tag — о релизе «Рашн мув», баскетболе и кантри-трэпе

На прошлой неделе Hash Tag выпустил свой третий альбом «Рашн мув» — релиз «про сегодняшний день, про молодых парней и девушек из провинции». В эфире STUDIO 21 он рассказал о работе над альбомом, достоинствах и недостатках российских фрешменов, главном хите Lil Nas X и скрещивании стилей.

О знакомстве с хип-хопом:

Те, чье детство пришлось на 1999-2000 годы, меня поймут. Была огромная волна, когда появились Bad Balance, Децл (покойся с миром), Легальный Бизне$$, Каста и все такое. Тогда старший брат привез мне две кассеты: одна — Децл «Кто ты», а вторая — Bomfunk MC’s «In Stereo». И всё, этот процесс уже было не остановить.

Когда ты ребенок, ты хочешь примкнуть к какому-то движению, и я выбрал этот путь. Уже большую часть своей жизни я по нему иду. Хип-хоп всегда казался мне более прогрессивным, чем рок. Хип-хоп, брейк-данс ближе к спорту, а я играл в баскетбол, поэтому всё связано.

О первых треках:

В 14 лет мне захотелось написать свой первый трек, потому что появился HipHop eJay — это легендарная программа. Я начинал с битов — мы сидели у моего друга, все ковыряли, смотрели. Сначала я скрещивал Fruity Loops и HipHop eJay, в них можно было еще и записываться. Так все и началось. Я подумал: «Сколько можно уже перечитывать куплеты Касты и Лигалайза? Надо уже свое делать».

О баскетболе:

Я играл в школе с самых ранних классов. Сейчас это свелось к походу на площадки, периодическим играм три на три.

Из Леброна и Джордана я бы выбрал Джордана, потому что Леброн еще слишком молод. Но это совсем разные ребята из разных эпох. Из российских баскетболистов мне раньше нравился Сергей Моня, Виктор Хряпа. Еще мне нравится такой большой чувак — Каспарс Камбала, он убивал. Но за нашим баскетом я уже давно не слежу.

О пристрастиях в рэпе:

Мне определенно нравится юг, последние лет 10 точно. Чем мне нравился тот же Nipsey, царствие ему небесное, даже Кендрик — они могут скрещивать стили. Dave East еще, Schoolboy Q. У них нет такого, что это юг или бум-бэп, они делают все.

О Lil Nas X и скрещивании стилей:

Bubba Sparxxx делал то же самое, что и Lil Nas X, больше 10 лет назад. Так же как и Kid Rock, Yelawolf. Я вообще спокойно воспринял «Old Town Road» — ну, кантри, ну на трэп-битах, окей. Скорее всего, это будет one hit wonder. Как по мне, Post Malone лучше скрестил это всё — у него есть элементы и кантри, и рока, и так далее. Он красавчик и будет суперзвездой еще долго.

Можно еще попробовать индастриал скрестить с хип-хопом — этого не хватает. Тот сатанизм, который сейчас происходит в России, с мамба-тоном и гараж-хаусом, это несерьезно. Меня уже тошнит от этого. А может, этники не хватает.

О псевдониме:

Я придумал этот ник в 2012 году, это слово еще не было таким заезженным. Оно появилось очень спонтанно, до этого я работал под другим ником — Аллегро, под ним я много лет писал биты. На тот момент это было фреш.

О российском хип-хопе:

Я не могу позволить себе вещей, которые позволяют другие исполнители, мне все-таки важно слово. У нас очень богатые культурные традиции, и рифмовать что-то непотребное — не знаю, как к этому относиться. Россия — родина поэтов, как никак.

Может, 90-е годы так повлияли, что все российское считалось некрутым, но сейчас оказалось, что всё не так плохо. В музыке то же самое. Для меня важна оригинальность, потому что слушать русского Playboi Carti по 25 разу не очень интересно. Если я слушаю русскоязычного исполнителя, для меня важен его посыл. Мой любимый поэт — Высоцкий, а MC — я.

О фрешменах:

Наш путь был более тернистым, чем путь современных фрешменов. Индустрия была более сырая, а сейчас все площадки уже подготовлены к тому, чтобы ты принес свой релиз. Но сейчас ребята поднимаются и тухнут очень быстро. Мне нравится работоспособность многих из них, у них выходит много материала, клипов, подход стал профессиональным — всё идёт в гору. Даже если мне кто-то не нравится, я всё равно респектую, потому что вижу работу. Плюс спектр настолько широк, что можно выбрать на любой вкус.

Из минусов — байт. И, опять же, посыл — все вот эти темы: доуп, шит… Дети все-таки слышат это. И я, как молодой отец, не хотел бы, чтобы мои дети через пару лет слушали, как кто-то флексит на чьей-то девушке.

О микстейпе «Fresh»:

Это один из моих лучших релизов. Он был записан, когда я находился в творческом поиске. Но сил и фантазии хватило, он дался мне легко и свободно, это был хороший период.

О творческом процессе:

Желание написать трек начинается с бита — у меня есть два-три проверенных битмейкера, с которыми я работаю. Своего материала тоже достаточно, но иногда меня завораживает чужой бит — я сажусь и пишу. Отдельно от бита никогда ничего не придумываю. В последние годы я начинаю с хука — можно на птичьем языке, а можно сразу писать. Сейчас я очень быстро пишу — могу за два дня сделать фит. Полноценный трек — неделя, пять дней.

О фитах:

Больше всего мне понравился мой фит с Boulevard Depo и i61 «C:\404 RUS». Его до сих пор форсят и воспринимают его как новый трек.

Я бы поработал с какими-то вменяемыми людьми типа Хаски, но всё по ситуации. Обычно я не лезу с предложениями, жду, когда все произойдет органично. У меня намечается пара интересных фитов, один из которых с рок-легендой.

О релизе «Рашн мув»:

Я давно сгенерировал это название: словечко «мув» становится популярным, но я отталкивался от брейк-данса — там есть направление power move. «Рашн мув» — это всё, что нас окружает, наша действительность. Мой любимый трек с релиза — «Мульсан», там очень хороший хук, его написал Илья Фишерман.

Этот альбом я записал быстро, я потратил на него чуть меньше 4 месяцев. Самый хороший способ писать — не раздумывая, когда всё фреш, когда всё горяченькое. Над названиями я особо не думал. Это альбом про мой сегодняшний день, про жизнь молодых парней и девушек в провинции, в городах. Я хочу говорить за тех людей, которые не могут записывать треки и не могут быть услышанными. Я общаюсь с ними, прислушиваюсь к ним и выдаю их настроение в музыке.

Клипы будут, но пока не решил, на какой трек, по настроению.





О планах:

Не исключено, что я выпущу еще один релиз. Пока писал «Рашн мув», накопилось много заготовок. На самом деле, во мне проснулся голод к музыке. Хочется сочинять, и все только в гору. Если вы думаете, что «Рашн мув» — это апогей, то нет, будет еще много жирного стафа.

Дай бог будет тур, пока раскачиваем эту тему. С лайвами сейчас сложнее, потому что долгое время я был в андеграунде, но мы над этим работаем. 25 мая будет презентация в клубе VNVNC в Санкт-Петербурге.