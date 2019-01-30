Halsey рассказала о разрыве с G-Eazy

Halsey обрела известность в возрасте 24 лет — к тому моменту у нее уже было несколько популярных синглов, однако ее роман с G-Eazy интересовал фанатов не меньше. Отношения завершились в октябре прошлого года, и в недавнем интервью Glamour Halsey рассказала, как ей удалось пережить разрыв. Она предпочла не писать гневные твиты, а сосредоточиться на музыке. «Главный урок, который я вынесла из этой истории — заботиться о своем творчестве, а не заголовках», — заявила певица. «В нашей реальности очень легко превратиться из музыканта в персонажа».

«Я называю себя коллекционером. Я собираю впечатления о людях, чтобы расширить свой творческий опыт». Halsey также назвала себя хорошим «имитатором». По ее словам, она очень тонко чувствует чужие эмоции и часто ставит себя на место других людей. «Быть хамелеоном не всегда хорошо. Долгое время я ругала себя за это. Почему я всегда повторяю за другими? Почему нельзя просто знать, кто ты, и оставаться верным себе? Но в конце концов я поняла, что этого никогда не произойдет. Поэтому я просто окружила себя людьми, которых я люблю».

«Without Me» — сингл, посвященный отношениям с G-Eazy — стал первым треком в карьере Halsey, возглавившим чарт Billboard. «Это песня о такой сильной заботе, в которой ты в итоге теряешь себя», — пояснила певица.