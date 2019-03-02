Gunna побил рекорд Young Thug по продажам

Продажи альбомов прошлой недели получились неожиданными: Gunna продал 89,955 копий своего нового альбома «Drip or Drown 2», тем самым обогнав собственного наставника — Young Thug.

Своим появлением на современной мэйнстрим-сцене Gunna обязан именно Таггеру. «Магистр и падаван» сблизились в 2015 на похоронах дяди Gunna, которого жестоко убили на автозаправке в Атланте. После этого случая Джеффри Ламар Уильямс (Thug) и Серджио Джаванни Китченс (Gunna) постоянно пересекались в студии, а в один день просто накурились и записали совместную композицию (вот так и становятся рэперами).

Сегодня же Китченс — подписант лейбла YSL Records, автор крупного хита «Drip Too Hard» и невероятно плодовитый игрок, на счету которого уже 4 микстейпа, 1 EP и студийный альбом. Удивительно то, полноценный дебют артиста продался в 2 раза лучше, чем самая успешная работа «учителя», «Slime Season 3» (38 тысяч экземпляров в первую неделю).