Грандиозная домашняя вечеринка в клипе Gucci Mane и Meek Mill «Backwards»

Gucci Mane и Meek Mill знают толк в веселье — это не новость для всех, кто подписан на них в соцсетях. Привычка к красивой жизни и режиссерский талант Terrius Mykel помогли им скрестить классическую вечеринку у бассейна и домашний стриптиз-клуб в новом клипе «Backwards».

Сингл «Backwards» появится на новом альбоме Gucci Mane «Delusions of Grandeur», который выйдет до начала июля. Там же можно будет найти коллаборацию с Джастином Бибером «Love Thru the Computer». «Это будет сумасшедший альбом, который удивит огромное количество людей», — рассказал Gucci в интервью радиостанции Beats 1. «А сингл «Backwards» станет самой горячей песней лета».