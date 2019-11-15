Грязь выпустили клип на песню «Цыганское гетто»

«Цыганское гетто» — это песня, в которой Денис Астапов рисует мрачный портрет родного Могилева, называя его «городом могил». Клип, в котором он путешествует на старой барже, снят режиссером Эльдаром Гараевым, сотрудничавшим с Pharaoh, Boulevard Depo, Markul и многими другими артистами. По словам авторов видео, съемки проходили осенью в Кирове, в пустынном районе с заброшенными суднами. «Был жутко холодный день, а когда мы швартовались, я чуть не разбил корабль о берег реки», — рассказывает Денис Астапов.

Трек «Цыганское гетто» вошел в альбом «ДК Дэнс (Вечер #2)», релиз которого состоялся 25 октября. Тогда же Грязь выпустили клип на песню «Рычит мотор», снятый бывшим режиссером Dead Dynasty Гошей Вишну.