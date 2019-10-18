История о безответной любви в новом треке группы Грязь — «Рычит мотор»

На прошлой неделе Грязь выпустили сингл «Это лето тебя убьет», продолжающий тревожную и мрачную стилистику их предыдущих релизов. Сегодня группа вернулась с новым треком, который также войдет в их готовящийся альбом «ДК Дэнс (Вечер #2)». «Рычит мотор» рассказывает историю об одиночестве, разочаровании и безответной любви.

«ДК Дэнс (Вечер #2)» уже доступен для предзаказа, а полностью его можно будет послушать 25 октября. Накануне релиза — 20 октября — Грязь выступят с сольным концертом в московском клубе «Город».