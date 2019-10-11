«Это лето тебя убьет» — новый сингл группы Грязь

Грязь выпустили сингл «Это лето тебя убьет» (Apple Music | Яндекс Музыка | ВКонтакте), который войдет в их новый альбом «ДК Дэнс (Вечер #2)». Трек логичным образом продолжает предыдущий лонгплей музыкантов — тревожный и мрачный хип-хоп с изрядной долей меланхолии.

Релиз альбома «ДК Дэнс (Вечер #2)» состоится 25 октября на всех цифровых площадках.

20 октября Грязь выступят с сольным концертом в московском клубе «Город».

Наше интервью с Денисом из группы Грязь о вселенной многоэтажек, релизе «ДК Дэнс (Вечер #1)» и проклятии Москвы ищите здесь.