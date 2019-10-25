Грязь вернулись с альбомом «ДК Дэнс (Вечер #2)» и клипом «Рычит Мотор»

«ДК Дэнс (Вечер #2)» — это продолжение февральского релиза питерской группы Грязь, специализирующейся на мрачном абстрактном рэпкоре. Герой альбома по-прежнему размышляет об одиночестве и разочарованиях, рассказывая слушателю жутковатые истории из своей жизни.

«Новый лирический герой на меня похож, у него есть близкие мне соображения. Он — глупец — пришел на дискотеку, лупит каблуками доски и постепенно проваливается в ад. Но все это под веселую музыку, потому что он захотел чуть-чуть повеселиться», — так охарактеризовал своего героя Денис Астапов в нашем интервью.

Альбом вышел в сопровождении клипа на песню «Рычит Мотор» — трагической истории о безответной любви. Черно-белое видео, режиссером которого стал Гоша Вишну, показывает жизнь человека, который оказался на грани.

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