«Solitude»: слушаем дебютный релиз проекта Gruppa Skryptonite

В прошлом году после выхода двойного альбома «Уроборос» Скриптонит сделал громкое заявление, что планирует осваивать новые жанры, поскольку в рэпе ему больше нечего сказать. При этом он оговорился, что все же будет временами появляться на фитах у хип-хоп-артистов.

В августе Скриптонит выпустил первый сингл в рамках нового проекта Gruppa Skryptonite — «Глупые и Ненужные». Как и обещал Адиль, звучание песни оказалось крайне непривычным для большинства его фанатов. Совсем недавно группа презентовала трек «Podruga» и клип на него, снятый режиссером Таней Муиньо, ранее работавшей над музыкальными видео Монатика. Главную роль в клипе исполнила модель Валерия Караман. Обе песни вошли в дебютный EP Gruppa Skryptonite — «Solitude».



