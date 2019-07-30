Баскетбол и чирлидинг в клипе Gruppa Skryptonite «3×3»

«3×3» — сингл, который был презентован на одном из весенних концертов Адиля, но официально вышел только на прошлой неделе. Это первый раз, когда мультиинструментальный проект Gruppa Skryptonite фитует с другими артистами — 104 и T-Fest.

Режиссером клипа, в котором «спортивная» атмосфера поддерживается за счет баскетбола, чирлидерш и коллективной игры в NBA, выступила Таня Муиньо — автор экранизации трека «Podruga» (для внимательных: клип был выложен в 4:20 по Москве, хронометраж тот же — 4:20).

Накануне выхода сингла «3×3» Gruppa Skryptonite выпустила серию каверов на старые песни Адиля — «Это любовь» и «Локоны», а также трек с альбома «Уроборос» — «Вчера ночью».