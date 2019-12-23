Grimes рассказала о неудавшейся коллаборации с Lil Uzi Vert

Grimes дала интервью ведущему радиостанции Beats 1 Зейну Лоу в рамках промо своего грядущего альбома «Miss Anthropocene», который должен выйти 21 февраля. В разговоре она упомянула, что Lil Uzi Vert попросил её спродюсировать ему EP, но так и не скачал присланные файлы.

«Однажды Lil Uzi Vert попросил спродюсировать для него EP. Я отправила ему файлы на WeTransfer, а он их так и не скачал. Я сказала: “Чувак, я потратила на это две недели!” Меня это очень задело. Бит для моей песни “Darkseid” взят именно оттуда».

У Grimes есть коллаборации с огромным количеством артистов, включая Janelle Monáe, Bring Me The Horizon и Troye Sivan, но совместных работ с рэперами в её дискографии пока нет. В 2016 году ее куплет должен был появиться на совместном треке A$AP Ferg и Skrillex «Hungry Ham», но в последний момент её парт заменили на куплет Crystal Caines.

В середине декабря Lil Uzi Vert выпустил сингл «Futsal Shuffle 2020» с альбома «Eternal Atake», который так и не вышел из-а его конфликта с лейблом Generation Now.