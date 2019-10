Грегг Кофи Браун — о России, группе Osibisa и знакомстве с Федуком

Грегг Кофи Браун — бывший фронтмен группы Osibisa, участвовавший в совместных проектах со Стингом и легендарным джазовым барабанщиком Билли Кобэмом. Песни Грегга занимали первые места в чартах в США, а такие хиты как «Shadow» Билли Кобэма и «Lullaby to an Anxious Child» Стинга стали классикой.

В эфире STUDIO 21 экс-солист Osibisa рассказал о жанрах афроамериканской музыки, своих впечатлениях от России и знакомстве с Федуком. 12 октября он выступит на московской площадке BB King, а 13 октября даст концерт в клубе Игоря Бутмана.

О первом визите в Россию

Раскрою небольшой секрет. Когда мне было от 5 до 7 лет, я жил на Аляске, которая раньше была частью Сибири. Я ходил в школу с детьми, пра-пра-прадедушки которых были русскими. Возможно, в те времена мое тело привыкло к холоду.

Первый раз я приехал в Россию три года назад, у меня был 10-дневный тур. Накануне поездки жена Билли Кобэма (он женат на русской девушке) сказала мне: «Ты едешь в Россию? Очень смело!». Моя первая остановка была в сибирском городе Иркутске.

Мне очень нравятся русские люди. Все музыканты, с которыми я играл в России, — очень крутые, и люди здесь любят мою музыку.

О российской сцене

Я знаю не так много русских артистов, и большинство из них начинающие, потому что я участвую в нескольких шоу талантов в качестве члена жюри.

О жанре хайлайф

Хайлайф — это жанр, который возник на базе музыки из США в начале XX века (параллельно в среде афроамериканцев зарождался джаз). Он пришел из Западной Африки, в частности, из Ганы, где в то время были группы пам-уаин. Прогрессии были заимствованы из раннего джаза и адаптированы в африканской гитарной музыке. Так на основе пам-уаина появился ранний хайлайф. С годами этот жанр развивался.

О разнице между джазом и хайлайфом

Хайлайф использует ту же смену аккордов, что и джаз, но добавляет больше африканских ритмов. Такие музыканты как Сачмо — Луи Армстронг — приезжали в Африку и оказывали сильное влияние на африканских музыкантов, которое сохраняется по сей день. Кроме того, вокруг хайлайфа развивались различные поджанры гитарной музыки.

Об артистах, представляющих хайлайф

Если говорить о ранних коллективах, это, конечно, the Comets. Если о более современных представителях, то это Pat Thomas & Kwashibu Area Band — они просто восхитительные. Есть еще группа the Ramblers, а также The Uhuru Dance Band (uhuru на суахили значит «вместе»).

О жанре афробит

Вслед за первой волной хайлайфа начали появляться новые исполнители нигерийской волны. Я говорю о таких музыкантах как Tony Allen, Fela Kuti — они приезжали в Гану, учились у мастеров хайлайфа, а потом создали собственное направление, получившее название афробит. Его последователями стали сын Fela Kuti — Femi Kuti, Lagbaja и Pasuma Wonder.

О разнице между хайлайфом и афробитом

И в хайлайфе, и в афробите много гитарных и духовых инструментов, но афробит больше ориентирован на ритм, на ударные. Есть еще такой поджанр как Jùjú, который тоже основан на ритмике афробита.

О композиции «Babylon»

С разрешения Стинга я взял одну из его песен — «Englishman in New York» — и добавил в нее ямайской музыки, регги. Со мной записывался ямайский рэпер, а также очень известный пианист, работавший с Бобом Марли.

Когда Стинг услышал мою песню, он пошел и записал регги-альбом с Шэгги. Только представьте себе: я показал Стингу, как переделал его песню, и после этого он идет и записывает регги-альбом с ямайским исполнителем. Я уверен, что вдохновил его.

О группе Osibisa

Участников Osibisa считают родоначальниками жанра этнической музыки. Но мне не очень нравится этот термин, потому что он придуман европейцами, которые пытались его освоить. Мне больше нравится говорить, что музыка Osibisa — это афро-фьюжн, микс традиционной африканской музыки с карибской — джазом и роком.

Главный хит группы, который многие могли слышать, — «Sunshine Day». Есть очень популярный африканский исполнитель Santana, который исполняет эту песню на своих концертах.

Еще я назову песню, которую написал вместе с Osibisa. Она основана на фольклорной мелодии Ганы, адаптированной под современное звучание, — «Morning Sun».

О знакомстве с Федуком

Федуку и его команде меня представила Ольга, наша общая знакомая. Мы ездили на лимузине, отдыхали в VIP-секции — меня встретили, как будто я главная в мире знаменитость, уважили старика.

У Федука очень красивый тембр. Он феноменальный артист, и я буду рад поработать с ним в будущем. Мой лондонский продюсер как раз сделал парочку битов. Это очень талантливый продюсер, с которым я познакомился благодаря моему сыну — он занимается хип-хопом.

О выборе между хип-хопом и роком

И рок, и хип-хоп уходят корнями в афроамериканскую культуру. Но я бы выбрал хип-хоп, потому что в него можно интегрировать огромное количество жанров. Ты можешь добавить в рэп немного рока, классики или джаза, а в роке можно делать только рок.