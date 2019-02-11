Подведены итоги Grammy

61-я церемония «Грэмми», состоявшаяся в ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе, прошла как нельзя лучше для Childish Gambino. Его хит «This is America» победил сразу в нескольких номинациях: «Клип года», «Запись года», «Песня года» и «Лучшее рэп/вокальное исполнение». Кстати, это первый случай в истории «Грэмми», когда награда на главный трек уходит хип-хоп-синглу.

«This is America» — едва ли не самое громкое политическое высказывание 2018 на тему расизма, с которым по сей день сталкивается чернокожее население США. По словам создателей песни, работа над ней стартовала несколько лет назад (с помощью этого аргумента команда Гловера защищалась от обвинений в плагиате).

Drake, для которого 2018 стал годом добрых дел (канадец навещал больных и раздавал деньги незнакомцам), забрал приз за лучшую рэп-песню с треком «God’s Plan». Это весьма скромный результат для Дриззи, получившего семь номинаций.

Награда за лучший урбан-альбом досталась семейству Картеров с пластинкой «Everything is Love», при этом статуэтку за лучший рэп-альбом унесла Cardi B с её релизом «Invasion of Privacy» (трудно представить, что чувствует по этому поводу Nicki Minaj). В свою очередь, лучшим продюсером ожидаемо назван нестареющий Pharrell Williams.

Рекордсмен по количеству номинаций Kendrick Lamar (у него был шанс победить в восьми категориях) получил только одну награду — Академия отметила его коллаборацию с Jay Rock, Future и James Blake «King’s Dead» как «Лучшее рэп-исполнение». Победу в этой же номинации разделил с ним Anderson .Paak за сингл «Bubblin».