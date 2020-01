Названы победители Grammy 2020

В Лос-Анджелеса прошла 62-я церемония вручения премии «Грэмми». Больше всего наград забрала Billie Eilish — она победила в номинациях «Запись года» («Bad Guy»), «Альбом года» («When We Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Лучший новый артист», «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший вокальный поп-альбом». Она стала первым за почти 40 лет артистом, собравшим все главные награды.

Лиззо забрала три статуэтки — за лучшее сольное поп-исполнение («Truth Hurths»), лучшее традиционное R&B-исполнение («Jerome») и за лучший современный урбан-альбом («Cuz I Love You»).

Tyler, the Creator получил первую в своей жизни статуэтку «Грэмми» за лучший рэп-альбом («IGOR»), но остался недоволен, что его пластинку оценивали именно в этой категории. Он отметил, что его релиз сложно назвать рэпом, поэтому победа в номинации стала для него «сомнительным комплиментом».

«Лучшим поп-дуэтом» назвали Lil Nas X и Billy Ray Cyrus, «Лучшим рэп-треком» — «a lot» от 21 Savage и J. Cole, а награду за лучшее рэп-исполнение посмертно присвоили Nipsey Hussle. При этом Anderson .Paak победил в категориях «Лучший R&B-альбом» («Ventura») и «Лучшее R&B-исполнение» («Bubblin»).