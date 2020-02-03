«Momentary Bliss» — совместный трек Gorillaz, Slowthai и Slaves

Практически сразу после тизера своего нового проекта «Song Machine Theme Tune» Gorillaz выпустили песню «Momentary Bliss», записанную со Slowthai и дуэтом Slaves. Вероятнее всего, она станет частью следующего альбома группы.

Последний релиз Gorillaz «The Now Now», в котором можно найти совместки со Snoop Dogg, Jamie Principle и George Benson, вышел в 2018 году. До этого группа выпустила первый за семь лет альбом «Humanz» с фитами Vince Staples, Danny Brown, Pusha T и других. В декабре в сети появился документальный фильм о турах в поддержку этих альбомов — «Gorillaz: Долой фальшивых идолов» (первая, вторая и третья часть). Он также рассказывает историю группы и раскрывает подробности работы Деймона Албарна, Джейми Хьюлетта и их продюсеров.