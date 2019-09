GONE.Fludd выпустил снятый в Осетии клип «Пустота»

GONE. Fludd экранизировал финальный трек c прошлогоднего альбома «Суперчуитс», записанного с продюсером CAKEBOY. Съемки клипа проходили в Осетии, на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря — об этом участники Glam Go Gang рассказали в нашем недавнем интервью. В кадре — красивые пейзажи и GONE.Fludd, размышляющий о темных сторонах славы.

Летом участники Glam Go Gang выпустили совместный релиз «WEEDEDED», который, по их словам, был вдохновлен творчеством Madlib и записан за неделю. В ближайших планах самого GONE.Fludd — EP «Одинокая психическая атака», мини-альбом с новыми аранжировками старых треков и большой релиз в 2020 году.