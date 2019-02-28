Концерт GONE.Fludd: видеоотчет + интервью с Glam Go Gang!
Концерт GONE.Fludd: видеоотчет + интервью с Glam Go Gang!
В декабре GONE.Fludd объявил о создании собственного объединения Glam Go Gang!, куда помимо него вошли Iroh, Cakeboy и Flipper Floyd. Целью новой формации стало переосмысление глэм-рока 70-х посредством современного хип-хопа. Бессменному ведущему STUDIO 21 Сэму удалось познакомиться с бандой GONE.Fludd и его аудиторией во время недавнего концерта в Главclub. Как это было — в нашем сюжете