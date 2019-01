GoldLink обвинил Sheck Wes в домашнем насилии

GoldLink выпустил фристайл «Justine’s Interlude», в котором затронул скандал, разразившийся вокруг Sheck Wes в прошлом году. В октябре певица Justine Skye, у которой были отношения с автором «Mo Bamba», рассказала, что подвергалась домашнему насилию в клипе «Build». Она отказалась называть имя абьюзера, однако её фанаты до сих пор уверены, что виновником бед Justine был именно Sheck Wes (сам он ситуацию не комментировал).

Появившись на шоу The Breakfast Club, Justine заявила, что сохранит имя экс-бойфренда в секрете, потому что хип-хоп-сообществу плевать на подобные скандалы. «Никого не беспокоит, что сделал артист, если он талантлив», — отметила певица.

В новом фристайле GoldLink утверждает, что согласен со всеми слухами вокруг пары. «Не так много артистов из Гарлема, поэтому догадайтесь, о ком идёт речь», — читает он («It ain’t too many from Harlem, so take a guess»).

Sheck Wes — фрешмен из Гарлема, на которого обратили внимание такие гиганты индустрии как Travis Scott и Kanye West (благодаря чему он и оказался подписан сразу на несколько лейблов). В октябре он выпустил свой дебютный альбом «Mudboy».