GoldLink анонсировал альбом «Diaspora»

GoldLink — артист из Вашингтона, чья музыка объединяет хип-хоп, R&B и хаус. В марте 2017 года он выпустил дебютный альбом «At What Cost», гостями которого стали Shy Glizzy, Lil Dude и KAYTRANADA. Следующая пластинка Голдлинка выйдет уже 12 июня и будет называться «Diaspora», а свежий сингл с нее — «Joke Ting» — можно послушать уже сейчас.

В прошлом году GoldLink отметился коллаборацией с Miguel «Got Friends», а также синглом «Crew» с Brent Faiyaz and Shy Glizzy, который был номинирован на «Грэмми» за лучшее совместное исполнение.