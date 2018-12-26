Адвокаты жены Дениса Глушакова подали заявление в ФСБ, обвинив футболиста в даче взятки полицейским

Проблемы футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова растут с каждым днем, и это никак не связано с предновогодней суетой.

По информации Telegram-канала Mash, представители жены Глушакова Дарьи написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и предоставили аудиозаписи, на которых якобы содержится признание футболиста в том, что он давал деньги полицейским, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. В материалах есть и конкретные цифры, и данные доверенного лица Глушакова, которого в ближайшее время вызовут на допрос.

Напомним, что ранее Дарья Глушакова написала заявление на мужа в связи с угрозами убийством. Кроме того, адвокаты девушки утверждают, что Денис незаконно вывел со счета в банке 170 миллионов рублей совместно нажитого имущества.