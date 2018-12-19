Childish Gambino рассказал о потерях этого года

Childish Gambino завершил свой тур двумя шоу в Лос-Анджелесе, которые прошли при полном солд-ауте. Во время выступления он сделал неожиданное признание: «Несколько недель назад я потерял своего отца. Я хотел, чтобы он послушал мои новые треки, но он не стал. Он сказал: «Я знаю, что они прекрасны». И я сейчас говорю не о музыке, а о доверии».

Гловер также признался, что несмотря на профессиональный успех, 2018 оказался для него очень непростым: «Я потерял много хороших людей. Я знаю, что это был сложный год для всех, и это безумие. Мне жаль, что я не могу помочь каждому из вас».

В 2019 году Дональд Гловер готовится выпустить свой четвертый альбом, который станет последним для Childish Gambino.