GLAM GO GANG! — о предстоящем фестивале, идеальных прическах и альбоме «WEEDEDED»

В эфире STUDIO 21 GONE.Fludd и другие участники GLAM GO GANG! рассказали о сложностях с недавним альбомом «WEEDEDED» (весь релиз был записан и сведен за неделю), комиксе «Идеальная прическа», который будет представлен на Comic Con, и фестивале GLAM GO FEST с хедлайнером J.I.D. (он пройдет 31 августа в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

О звучании Glam Go Gang

GONE.Fludd: Мы строим новый жанр на костях пластмассовой музыки, черпаем свой стиль из эстетики глэм-рока 80-х, ведь glamorous в переводе на русский означает эффектный. Мы, четыре парня с идеальными прическами, врываемся в рэп-игру, чтобы дать им стиля.

Flipper Floyd: Нас вдохновляют David Bowie, Twisted Sister.

О новом клипе

IROH: Мы гоняли в Осетию, все мои впечатления остались в горах, это вообще сказка. Мы поднимались на высоту 3100 метров над уровнем моря и снимали там клип.

GONE.Fludd: Он выйдет осенью, в сентябре.

Об альбоме «WEEDEDED»

GONE.Fludd: Пока наш первый и единственный промежуточный результат — это наш релиз, который называется «WEEDEDED». Название отсылает к Madlib из группы Lootpack, мы отчасти вдохновились им. Это семь прекрасных композиций, максимально горячих и абсолютно разных.

На все про все у нас была неделя — чтобы записать и свести. Под конец было особенно жестко: мы не спали двое суток, сидели на студии сводили, смотрели в монитор где-то 40 часов.

Большинство треков с этого альбома были зачаты около года назад, когда мы писали альбом под названием «YOLO-LAND» с Flipper Floyd и CAKEBOY. Но весь материал, который был записан, потерялся, пока мы были в туре. Кто-то взял наш ноутбук и поимел нас. Но мы поимели в ответ, записав альбом еще раз и дополнив его новыми треками через год. Еще мы взяли IROH, который там раздал.

IROH: Обложку сделала PONYLAND — наша любимая девочка-дизайнер, которая делает все самые крутые обложки.





О самых крутых треках релиза

GONE.Fludd: Продакшен для трека «Интеллект» делал InfinityRize. Спасибо ему, этот трек получился для меня второй по крутости после «Идеальной прически». Идея была в том, чтобы обыграть интеллект и сравнить его с чем-нибудь грязным и низким. Сатира, карикатура, ирония — вот это все. С припевом мы не сразу разобрались, но потом все пошло хорошо. Думаю, что «Интеллект» был самым сложным треком.

Некоторые биты для альбома писал CAKEBOY, упорно трудясь. Он выстукивал биты, не щадя своих пальцев. Сначала «Идеальная прическа» была на другой бит, но нас не пустили с ней в интернет из-за семпла «Coco Jambo». Но в свой телеграм-канал я кидал секретную версию этой песни. Телеграм называется «GONE.Fludd», заходите и слушайте абсолютно бесплатно.

Почему мы так часто говорим об идеальной прическе? Мы делаем комикс, который будет презентован на Comic Con, и он будет называться «Идеальная прическа».

О том, кем хотели стать в детстве

IROH: Я хотел стать пожарным, потому что мечтал спасать людей. Плюс я всегда любил огонь.

Flipper Floyd: Я хотел стать художником, рисовать большие картины. В будущем я вполне могу им стать.

CAKEBOY: Я хотел стать гусеницей, чтобы потом стать бабочкой.

GONE.Fludd: Я хотел стать Мугеном из аниме «Самурай Чамплу». И еще танцором.

О фестивале GLAM GO FEST

GONE.Fludd: 31 августа мы запускаем наш первый фестиваль в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Раньше у нас никогда не было фестивалей, мы обычные парни с Подмосковья. Но будет очень горячо! Лайн-ап очень разный и крутой, в нем наши любимые исполнители типа плохого парня M’Dee, Basic Boy, Big Baby Tape, J.I.D. Да-да, J.I.D., ты не ослышался, бро.

Прикол фестиваля в том, чтобы мы приглашали туда челов, которых сами слушаем. Чтобы не было, как на других фестивалях, где одни и те же чуваки выступают, только в разном порядке. Мы хотим сделать что-то свое, опираясь на свой музыкальный вкус.