«Blast Off» — новое футуристическое видео от Gesaffelstein и Pharrell Williams

Французский продюсер Gesaffelstein работал с Канье над его культовым альбомом «Yeezus», а позднее не раз коллабил с The Weeknd (на его релизе «My Dear Melancholy,» и сингле «Lost in the Fire»). Сразу после выступления на Coachella он выпустил клип на свой техно-поп-хит «Blast Off», записанный совместно с Фарреллом Уильямсом. Песня вошла в альбом «Hyperion», на котором Gesaffelstein исследует новое звучание, которое пришло на смену привычной для него дарк-поп-стилистики.

«Blast Off» — это футуристическое видео, режиссером которого выступил американский клипмейкер, иллюстратор и дизайнер Уоррен Фу. Ранее он снимал клипы для Daft Punk, The Weeknd, Snoop Dogg, A Tribe Called Quest и многих других.