Gashi — о работе с Nipsey Hussle и знакомстве с Kanye West. Главные факты из интервью Billboard

Gashi — бруклинский рэпер албанского происхождения, детство которого прошло в семье беженцев. Родители Ларри сменили несколько африканских и европейских стран, прежде чем переехали в Штаты в конце 1990-х. В школе Gashi начал заниматься футболом и быстро стал одним из лучших игроков. Тем не менее уже в колледже он понял, что хочет заниматься музыкой, а не спортом.

На первом микстейпе Gashi «Last of a Rare Breed», вышедшем в 2011 году, отметились такие крупные артисты как Nipsey Hussle и French Montana. Годом позже он стал лицом нью-йоркского бренда Problem Child и по сей день активно сотрудничает с этой маркой.

Сентябрьский альбом «GASHI» — первый релиз Ларри после подписания контракта с лейблом RCA Records. В гостевом списке — G-Eazy, French Montana, DJ Snake и другие. В прошлом месяце Gashi дал интервью Billboard, в котором рассказал о работе над альбомом, знакомстве с Канье, сотрудничестве с Nipsey Hussle и своих ориентирах в мире моды. Полное интервью — по ссылке, ниже — избранные цитаты.

Перевод: Николай Неверов

О знакомстве с хип-хопом

Первым рэпером, про которого я узнал в детстве, был Coolio. Когда мы с семьей переехали в Штаты, мне было 13, тогда я начал заслушивать треки DMX, Jay-Z, Eminem и Nas. На тот момент моей любимой пластинкой был релиз Puff Daddy и The Family «No Way Out». Будучи ребенком, я очень любил поп, музыку Майкла Джексона и Prince. Знаешь, мне кажется, работая над своего рода поп-альбомом, я в некоторой степени вернулся к своим музыкальным истокам. Если бы в самом начале творческого пути у меня была возможность, я бы, наверное, записывался только на биты Kid Cudi.

О работе над первым сольником

Альбом был записан в период, когда в моей жизни открывалась новая глава. За это время я прошел путь от бездомного до по-настоящему богатого человека. Я записал 2 проекта, в которые вошло около 100 песен, а потом выбрал самые лучшие из них. Работа над музыкой шла последние три года. Сейчас у меня готовится еще 8 релизов.

О знакомстве с Kanye West

Тогда у меня не очень шли дела, и я просто скитался по улицам Манхеттена. Я очень хотел попасть на лейбл Kanye, и поэтому чуть ли не каждый день сторожил его возле дома. Когда он вышел за покупками, я подошел к нему и сказал: «Эй, я бы хотел подарить вам мой диск». Kanye взял CD и сел в машину. С большим уважением отношусь ко всем, но все-таки здорово, что мне удалось добиться всего самостоятельно.

О записи альбома одним тейком

Да, треки были записаны с первого раза. Все потому что я очень ленивый и вообще не особо люблю писать. Если мне нужно перенести свои эмоции на бумагу, это значит, что я должен осмыслить их, а это неправильно. Все треки — это фристайл. Я не хочу думать, потому что так я могу приврать своим слушателям. Просто делюсь своим состоянием и чувствами.

О небольшом количестве совместок на релизе

Не очень люблю фичеры. Я считал, что должен работать над этой пластинкой самостоятельно. Совместные треки — это нечто инородное. Мне кажется, люди приглашают гостей на трек, только когда хотят цепануть побольше хайпа. По-моему, это фиговый подход, поэтому и музыка получается отстойной. Все люди пишут фичеры ради улучшения статистики. Мне близок подход A$AP Rocky и Tyler, the Creator, которые даже не упоминают приглашенных гостей в треклисте. Сейчас очень многие ребятишки просто пропускают половину альбома, чтобы послушать какую-то конкретную песню. И это проблема.

О роли семьи

Я живу ради семьи. Стараюсь заботиться не о себе, а о них: маме, папе, брате, сестре и племяннике. Речь и о моих друзьях. Я живу, чтобы изменить, в первую очередь, их жизни, не мою. В противном случае, я был бы эгоистом. Недавно оплатил маме лечение зубов, свой поход к дантисту я решил временно отложить. Если я перестану делать что-то для других людей, всё потеряет смысл. Но если ты перевезешь меня в Хэмптон, то, скорее всего, у тебя не получится вернуть меня в спальные районы. Сладкая жизнь — это наркотик.

О концепции видео «Safety»

Я хотел снять клип, в котором я размышляю о самоубийстве, попадаю в ад и отжигаю вместе с демонами. Хотелось, чтобы люди по всему миру танцевали в ритм моей печали. Было бы круто наблюдать, как люди отрываются под этот трек. Когда ты в кого-то влюблен, тебе хочется плакать без особой на то причины. Об этом повествует «Safety». Любовь, которая причиняет тебе боль. Моему сердцу нужен пластырь.

Об общении с Nipsey Hussle

Наверное, никто не знал Nipsey, каким знал его я. Это Snoop Dogg нашего поколения. Я всегда знал, что он станет великим. Если ты хочешь стать крутым музыкантом, ты должен быть открыт новому и замечать бриллианты до того, как они засверкают. Хотя вокруг хватает всяких хайпожеров, которые заговорили о любви к Nipsey после его смерти. В то же время я очень благодарен людям, которые признавали его талант еще до этой трагедии. Многие не понимали его магию, но он был настоящим пророком. Мне очень жаль, что сейчас он не может насладиться заслуженной славой.

Об A$AP Rocky и тренде babushka

Rocky носил платок из-за шрама на лице, мне же эта идея просто казалась стилевой. Раким меня поддержал. Потом подключился Jay-Z, кстати, он сказал, что я выглядел свежее всех на бранче Roc Nation. Все это переросло в какой-то массовый тренд, и тут я понял, что мне пора соскакивать с этого хайп-трейна. Rocky — молодец, но мне кажется, что ваш покорный слуга делал круче.

О фэшн-иконах

Pharrell. Мне нравится, как он одевается. Raf Simons и Kim Jones — мои любимые дизайнеры. Да те же A$AP Rocky и Tyler, the Creator. И Kanye West. Каждый день я стараюсь одеваться по-разному. В общем, тот же подход, что и в музыке. Стараюсь никогда не повторяться, будто в моем теле живет сразу несколько человек. Мне кажется, у многих исполнителей похожая ситуация, начиная Nicky Minaj и заканчивая Eminem.

О школьных хобби и любви к искусству

Нельзя сказать, что я был помешан на спорте. Я больше любил искусство, из-за этого одноклассники называли меня геем. Они не особо верили, что я способен на что-то в спорте. Но потом я попал в футбольную команду и стал одним из лучших игроков. Мы колесили по всей стране. У меня было около 47 тачдаунов и 25 приглашений из разных университетов. Но на самом деле я делал это, чтобы на меня вешались девчонки. По сути, благодаря футболу я мог переспать с любой девушкой из старшей школы.

Ещё я играл в школьном театре в пьесе «Назад в восьмидесятые». Я учился вместе с Энтони Рамосом. Он говорил, что однажды я стану великим актером. Наверное, он был прав, у меня действительно есть талант. Люди странные: некоторые не хотят меня слушать, даже не пытаясь проникнуться моим вайбом. Порой они не знают, на что способны сами, и это грустно.