G-Eazy может сыграть главную роль в фильме про Элвиса Пресли

Баз Лурман — режиссер, которого мы помним по экранизации «Великого Гэтсби» — готовится к съемкам байопика о короле рок-н-ролла. В ближайшее время он должен определиться, кто исполнит в фильме главную роль. Среди кандидатур — Майлз Теллер («Одержимость», «Дивергент»), Энсел Эльгорт («Малыш на драйве», «Виноваты звезды») и Остин Батлер («Однажды в Голливуде»). Картина сосредоточится на ранних годах Элвиса Пресли и его отношениях с менеджером Томом Паркером — на эту роль уже утвержден Том Хэнкс.

Complex пишет, что G-Eazy — большой фанат Элвиса и активно предлагает Лурману свою кандидатуру. Он уже пообщался об этом с представителями Warner Bros. и лично с режиссером, однако пока не получил окончательного ответа. Решение о том, кто сыграет Элвиса, будет принято в этом месяце (ранее у G-Eazy не было опыта съемок в полнометражном кино).