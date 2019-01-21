Future о психологически сложном 2018-м

У Future был насыщенный 2018 год: он выпустил «Beastmode 2» с Zaytoven, «Wrld on Drugs» с Juice WRLD, а также записал cаундтрек к фильму «Superfly». В интервью Rolling Stone Нейведиус признался, что ему было непросто сконцентрироваться на творчестве. «Я писал музыку, но мои мысли были далеко», — заявил Хендрикс.

В треке «Some More» с «Beastmode 2» Future рассказал, что столкнулся с давлением, но предпочел не распространяться о своих чувствах. Аналогичное состояние передано в сингле «Ain’t Livin Right», где Хендрикс говорит, что пытался справиться с проблемами с помощью наркотиков. Кроме того, в интервью The FADER накануне релиза «Future Hndrxx Presents: The WIZRD» Нейведиус назвал 2018 потерянным годом. Что именно так «подгрузило» Future — неизвестно, тем не менее, выводы он сделал правильные: недавно он не только отказался от лина (кодеинового сиропа), но и предпочел меньше обращаться к теме наркотиков в лирике.