Future выпустит релиз «Save Me» в эту пятницу

Future сообщил в соцсетях, что его свежий релиз «Save Me» выйдет уже завтра, 7 июня, а также опубликовал обложку. Слухи о том, что Хендрикс работает над новым материалом, поползли после того, как он очистил свой инстаграм. Он также тизерил новую музыку на протяжении последних нескольких недель, намекая, что «Save Me» — это не просто отдельный сингл, а целый проект.

Предыдущий альбом Future под названием «Future Hndrxx Presents: The WIZRD» вышел в январе. После него Нейведиус заявил, что пересмотрел свой взгляд на творчество. В частности, он больше не хочет читать о наркотиках, чтобы не подавать плохой пример слушателям (ранее Future узнал, что именно из-за его треков Juice WRLD попробовал лин).