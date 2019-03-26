Future — о новом этапе творчества и компромиссе с совестью (интервью изданию Rolling Stone)

Зимой Future выпустил альбом «Future Hndrxx Presents: The WIZRD» — последний релиз, предусмотренный его контрактом с лейблом Epic Records. Он пообещал, что не будет завязывать с рэпом, но сделает небольшую паузу и откроет собственный магазин. Накануне приезда Хендрикса на московскую вечеринку Reebok (30 марта) мы вспоминаем одно из его самых важных интервью для журнала Rolling Stone.

Оригинал — здесь , ниже — перевод

Future создал новое поколение хип-хопа. Но он не уверен, что это хорошо

Альбом «The Wizrd» завершил долгий и продуктивный этап его карьеры

Future расположился в светлом офисе: на нем бежевое пальто, а его улыбка безупречно белоснежная. Сегодня исполнилось 8 лет со дня выхода его микстейпа «Dirty Sprite» — того самого, с которого началась активная фаза его карьеры. Вместе с успехом пришли алкоголь, наркотики и сам образ мистера Future — началась новая эпоха. Сегодня Нейведиус Уилберн объявляет конец этой главы своей жизни, одновременно чувствуя облегчение и беспокойство.

«Я сделал этот образ жизни таким привлекательным», — говорит Future с горечью. «Таким, черт возьми, привлекательным».

Он говорит про лин. Именно этот наркотик дал название релизу «Dirty Spike» (а также его успешному продолжению в 2015 году) — он долгое время вдохновлял Future и был главным источником его беспокойств. Лин был настолько важен для музыки и имиджа Future, что (согласно интервью с Genius) он боялся рассказать фанатам, что завязал. Боялся, что это станет слишком большим потрясением. Сегодня он не может поверить, что влияние его «кодеиновых песен» оказалось таким масштабным. В прошлом году он выпустил релиз «WRLD on Drugs» вместе с чикагским рэпером Juice WRLD. В ходе работы Джарад рассказал, что из-за музыки Future он впервые попробовал лин (еще в детстве). Это по-настоящему задело Нейведиуса.

«Когда он рассказал мне об этом, я подумал: «Вот дерьмо. Что я, черт возьми, натворил?», — вспоминает Future. «Это действительно очень расстроило меня. Больше, чем я мог представить. Не думал, что когда-то буду из-за этого переживать. Еще четыре года назад мне было бы все равно. Но теперь я подумал: «Вот дерьмо. Сколько еще шестиклассников попробовали лин из-за меня?».

Он продолжил: «Я не знал, что так сильно влияю на людей. Я завис на минуту, потому что мог думать только об этом. Черт возьми, что я сделал с этими людьми? Что я сделал с собой?».

С каждой следующей фразой становилось ясно, что Future не хочет брать на себя ответственность за чужие жизни. Он пытался договориться с собой, оценивая масштаб вины, которую должен или не должен испытывать.

«Но я просто был честным. Должен ли я винить себя за то, что был честным и показывал мир таким, какой он есть? Я много думал об этом. Я не буду извиняться за то…», — он делает долгую паузу. «Я не буду извиняться за то, что был собой, но я прошу прощения, если спровоцировал вас сделать что-то, что вам не свойственно».

Итак: Future — сложная натура. В его арсенале столько артистических образов, что хватит на целую команду автотюновых супергероев. Когда я начинаю перечислять его псевдонимы за последние восемь лет, он заканчивает предложение за меня. «Еще Astronaut Kid, Pluto и Future Hendrix», — говорит он, как будто, если я кого-то забуду, это причинит ему боль. Каждый персонаж имеет значение, потому что был создан ради важной миссии — трансформировать боль от разбитого сердца и другие травмы в новую форму поп-музыки. Эти персонажи поделили места в Top 40, сделав Future одним из самых популярных рэперов и открыв дорогу новому поколению артистов и продюсеров (включая Juice WRLD, Lil Baby, Gunna и многих других). Как сказал André 3000 из OutKast: «Future — автор самой мрачной вдохновляющей музыки».

Future рассказал мне, что «The Wizrd» — последний из семи альбомов, которые он должен своему лейблу Epic Records. Он говорит об этом с восторгом: «Это гребаная финальная глава». Соответственно, в этом альбоме он представляет свое последнее альтер-эго. «The Wizrd всегда на шаг впереди, он всегда знает, что делать», — объясняет Future. «Это был долгий путь, и теперь я понимаю, куда свернуть. И в этом весь Wizrd». В этом объяснении много эзотерики, но именно такими вещами Future занимается на протяжении последних десяти лет.

Фанаты знают, что у человека, который раньше называл себя Meathead, прекрасная родословная. Ребенком он постоянно проводил время в студии со своим двоюродным братом Рико Уэйдом — членом Dungeon Family и коллаборатором OutKast. Но в последней документалке журналист Эллиот Вилсон спросил у него, как все начиналось. Future напрямую ответил: «Я продавал крэк», после чего нервно рассмеялся.

Он рассказал, что все еще скучает по родному району Атланты и продолжает воплощать мечты его жителей. «Иногда ты представляешь какие-то вещи и знаешь, что это сказка, такого не случится в реальной жизни. Это просто мечты».

«Но сейчас у людей есть возможность воплощать их», — продолжает Future. «Я могу позволить себе ту машину и тот лайфстайл, о которых всегда мечтал. Взять, к примеру, моего двоюродного брата. Он получил все, чего хотел, и даже больше. Это должно вдохновлять других, давать им надежду. Так артисты мотивируют простых парней из Атланты».

Складывается ощущение, что Future подходит к концу продуктивного, но очень сложного периода своей жизни. Он говорит, что пропустил весь 2018. Не совсем понятно, что он имеет в виду: в прошлом году Future выпустил «Beast Mode 2», стал исполнительным продюсером двух частей саундтрека «Superfly» и записал совместный альбом с Juice WRLD. Но по мнению Future, это был потерянный год.

«Я был как будто не здесь», — говорит он. «Я писал музыку, но мыслями был далеко».

Теперь, когда Future подвел некую черту, он скромно рассказывает о своих планах. Он не заканчивает карьеру рэпера, но собирается открыть «небольшой магазин». Эти планы сильно контрастируют с той жизнью, которую он долгие годы описывал в своей музыке: «Каждый день я просыпаюсь и иду в свой магазин. Туда приходят люди, покупают одежду, а я помогаю им собирать луки. Он не платят мне, потому что это моя инициатива. Я просто хочу видеть, как они подбирают одежду и ищут свой стиль».

Если он говорит серьезно, что же будет теперь, когда обязательства перед лейблом исполнены, а все альтер-эго исчезли? Я спросил его: в чем главная разница между Future в 2011 и в 2019 году? Он улыбнулся: «Я стал на 80 миллионов долларов богаче».

Вечеринка Aztrek Night, на которой выступит Future, пройдет 30 марта в клубе Arena by Soho Family. Купить на нее билеты не получится — войти можно будет только с помощью промокода. Чтобы его получить, можно приобрести любую модель кроссовок Aztrek в магазинах Reebok, принять участие в квесте Hidden Classic, либо найти промокод в публикациях Reebok и амбассадоров бренда в соцсетях.