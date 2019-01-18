Музыка Future подтолкнула Juice WRLD к потреблению лина

«Future Hndrxx Presents: The WIZRD» — первый полноформатный альбом Future в этом году уже доступен на всех цифровых платформах. Накануне релиза Нейведиус дал несколько интервью, в одном из которых сообщил, что больше не принимает кодеиновый сироп лин. Он долгое время не признавался в этом фанатам, потому что боялся разрушить свой образ. Однако волноваться стоило о другом. Осенью прошлого года коллаборатор Хендрикса Juice WRLD рассказал, что начал принимать лин под влиянием творчества Future, от которого всегда фанател. Только тогда Нейведиус осознал степень своей ответственности: «Когда он рассказал мне об этом, я подумал: «Вот дерьмо. Что я наделал? Сколько еще шестиклассников стали принимать наркотики из-за меня?».

Future объяснил, что несколько лет назад он не понимал, какое влияние способен оказывать на своих поклонников. «Какое-то время я постоянно задавал себе вопрос: «Что я делаю с этими людьми? Что я делаю с собой?». Благодаря этой рефлексии количество упоминаний наркотиков в треках Future заметно снизилось — об этом свидетельствует диаграмма, составленная Hip Hop By The Numbers.