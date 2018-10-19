«WRLD On Drugs» — неожиданный коллаб от Future и Juice WRLD

Future, отметившийся в этом году микстейпом «Beastmode 2», фитанул с 6lack на его последнем альбоме «East Atlanta Love Letter», а теперь коллабит с другим новичком — Juice WRLD. Во вкусе Нейведиусу не откажешь — и первый, и второй уже доказали свой потенциал, выпустив хиты, засветившиеся в Billboard Hot 100. Поработав вместе над треком «Fine China», отец мамбл-рэпа и фрешмен из Чикаго решили не останавливаться на достигнутом. На днях в инстаграме Juice WRLD появился треклист альбома «WRLD On Drugs», который артисты дропнули сегодня — это 16-трековый лонгплей с фитами, за которые не стыдно (в списке гостей: Nicki Minaj, Young Thug и Lil Wayne).

Не так давно Juice WRLD выпустил два видео, посвященных проблеме наркозависимости: «Lean Wit Me» и «Black & White». Кроме того, артист доказал свой скилл во фристайлах — в последний раз Джарад заявился на шоу Тима Вествуда, где почти час раздавал на олдскульных битах Эминема.