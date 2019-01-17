Future надоел образ плохого парня

Накануне релиза альбома «The Wizrd» (который состоится уже завтра) Future дал интервью порталу The Fader и снова пожаловался, что у фанатов сложилось неправильное представление о нем. (Пару дней назад Нейведиус заявил, что бросил лин и боялся рассказать об этом поклонникам, потому что трезвость шла вразрез с его образом). В этот раз Future признался, что устал быть плохим парнем: «Многие не понимают, насколько для меня важна любовь. Меня очень вдохновляет идея найти свою половинку. Мне нравится, что кто-то может любить тебя так же сильно, как и ты кого-то».

Future также рассказал, почему решил назвать альбом «The Wizrd» — такое прозвище дал ему покойный друг OG Double D за развитую интуицию. Кроме того, в течение интервью Future респектнул Young Thug, назвав его молодой версией себя.