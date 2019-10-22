Сингл Future «Crushed Up» вошел в саундтрек премьерной серии «Хранителей»

«Хранители» — новый американский сериал, основанный на одноимённых комиксах Алана Мура и Дэйва Гиббонса (не путать с фильмом Зака Снайдера). В первом эпизоде, который появился на экранах 20 октября, прозвучал трек «Crushed Up» с альбома Future «The WIZRD».

По словам режиссера Николь Кэссел, за музыку в фильме отвечал исполнительный продюсер и сценарист Деймон Линделеф. Его задачей было выбрать треки, «строго выдержанные в вайбе Оклахомы». «Я считаю, что Деймон прекрасно справился со своей работой», — рассказала Кэссел. «Он собрал треки, которые контрастируют с происходящим на экране, но при этом перекликаются с темой или названием эпизода».