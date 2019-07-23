На телохранителя Future напали в аэропорту Ибицы

В сети появилось видео, на котором неизвестный вырубает охранника Future — инцидент произошел в Испании, в аэропорту Ибицы. На ролике видно, как человек подбегает к телохранителю со спины и наносит удар, после которого мужчина падает лицом вниз.

По версии TMZ, группа молодых людей попросила Future сфотографироваться, на что рэпер ответил: «Не сегодня, парни». Это привело «фанатов» в бешенство, и они стали выкрикивать расистские оскорбления, после чего телохранитель был вынужден вмешаться в ситуацию.

Позже Хендрикс прокомментировал инцидент в инстаграм-сториз. Он назвал видео «подставой» и заявил, что молодые люди предложили ему «отсосать» в обмен на фото. Когда он отказался, они начали вести себя агрессивно. Future добавил, что не видел момент нападения и хочет, чтобы его оставили в покое.

«По сути, эти псевдо-гангстеры предложили мне отсосать в обмен на фото. Я отказался. Они, очевидно, разозлились и стали творить всякую ублюдскую хрень. Я уехал из аэропорта, они смонтировали видео и разослали его в блоги. Очень серьезные пацаны. Инцидент с телохранителем я не видел — точка. Отстаньте от меня с этой ситуацией».